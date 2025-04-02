芬兰关闭最后1座燃煤发电厂 结束煤炭时代

afp_tickers

2 分钟

（法新社赫尔辛基1日电） 芬兰能源公司Helen今天表示，已关闭该国最后一座运行中的燃煤发电厂，为芬兰迎来「煤炭时代的终结」。

位于芬兰首都赫尔辛基（Helsinki）的萨尔米萨里（Salmisaari）发电厂，除了为当地提供热能和电力，同时排放导致致命气候变迁的二氧化碳。

Helen在声明中表示，关闭这座发电厂后，公司的年度二氧化碳排放量与去年水准相比，预计减少50%，而赫尔辛基的总排放量也将下降30%。

这间公司形容这是「煤炭时代的终结」，也是迈向更洁净、更自给自足能源生产的一步。此外，这间发电厂的关闭也将使芬兰的总碳排量比去年下降近2%。

Helen执行长西卡（Olli Sirkka）表示：「放弃煤炭是Helen迈向洁净、自给自足且成本不高昂能源生产重要一步。」

2022年，Helen仍有64%的区域供热来自燃煤，这些煤炭由船舶运输至赫尔辛基。

如今，随着发电厂的烟囱不再冒烟，Helen表示，该公司今年的碳排量将仅为1990年总排放量的20%。不过这间公司将保留煤炭储备，以备必要时使用。

与此同时，芬兰仍有部分公司使用小量煤炭发电。

芬兰已决定自2029年5月1日起，禁止燃煤发电。