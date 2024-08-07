苏丹内战爆饥荒 UN：国际社会良知染污点

afp_tickers

2 分钟

（法新社纽约联合国总部6日电） 联合国今天表示，饱经战乱的苏丹境内一处收容流离失所者的营地发生饥荒，是国际社会良知上「可耻的污点」，尽管警告数次，国际社会仍未能防止灾难发生。

一个负责评估全球粮食不安全情况的国际委员会上周宣布，苏丹的渗渗（Zamzam）收容营地爆发饥荒。这座营地位于苏丹西部达佛（Darfur）被围困的城镇法希尔（El-Fasher）附近。

世界粮食计划署（World Food Programme）助理执行主任奥莫洛（Stephen Omollo）在联合国安全理事会（UNSC）上表示，这是该委员会7年多来第一次证实发生饥荒，也是其监测制度启动20年来的第3次。

奥莫洛说：「我们一直明确表示发生饥荒的可能性真的存在且危险，但我们的警告没被听见。」

奥莫洛指出，这场危机急需在政治与外交上受到注意，但尚未获得应有的关注，希望宣布饥荒能「唤起」外界重视。

联合国人道事务协调厅（UNOCHA）的沃索努（Edem Wosornu）也说：「当饥荒发生时，代表我们都太迟了，意味着我们做得不够多，也代表国际社会失败了。」

沃索努说：「这完全是人为危机，是我们集体良知上可耻的污点。」