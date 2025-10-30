苏丹内战重创医疗体系 法舍唯一医院传惨案世卫发声

（法新社日内瓦法新电）苏丹内战，达佛地区城市法舍最后一间仍在运作的医院传出超过460名病患与陪伴者惨遭枪杀的消息，引发世界卫生组织出面谴责。

苏丹准军事组织「快速支援部队」（Rapid Support Forces, RSF）包围18个月以后，这个月26日攻下法舍（El-Fasher）。

当地持续传出大规模杀戮指控，最新一起发生在沙乌地产科医院（Saudi Maternity Hospital），据传有460人遇害，引发世界卫生组织（WHO）谴责。

世卫表示，沙乌地产科医院是当地唯一仍部分运作的医疗机构，26日当天遭遇了这个月第4次的攻击，有1名护理师殉职，另外3名医疗人员受伤。

世卫补充说，28日有6名医护人员遭到绑架，「同一天，有超过460名病患及陪伴者据报在医院内遭枪杀」。

世卫指出：「这起最新悲剧发生在北达佛地区法舍局势持续恶化之际。当地暴力升高、围困持续，粮食短缺及疾病蔓延夺走众多平民性命，其中包括儿童，使原本就脆弱的医疗体系濒临崩溃。」

「世界卫生组织以最严厉立场谴责这些对医疗机构可怕的攻击，并呼吁各方尊重医疗设施的神圣地位。」