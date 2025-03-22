苏丹内战重要转折 军方夺回总统府

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（法新社苏丹喀土穆21日电） 苏丹军队今天从「快速支援部队」（Rapid Support Forces）手中夺回总统府，重创这个准军事团体；「快速支援部队」则回以无人机攻击，导致新闻工作者和军人丧命。

这是双方交战两年来，苏丹军方最重要的胜仗之一，即便这未能让苏丹军队完全控制首都喀土穆（Khartoum），至少也占了上风；苏丹其他地区则仍陷入分裂。

军方消息人士说，在青尼罗河（Blue Nile River）河畔的总统府内，国家电视台正转播战士们庆祝的场景，接着有3名工作人员和一群军队人员在无人机攻击中丧生。

不具名消息人士说，在这些人「报导军队收复共和宫（Republican Palace）」的同时，「快速支援部队」对这个地点发动单程攻击无人机空袭。

苏丹新闻部长艾瑟（Khalid al-Aiser）说，国家电视台制作人、影音记者和司机均身亡。

「快速支援部队」在通讯软体Telegram发布声明说，已在总统府周围展开「闪电行动」，「击毙超过89名敌方人员，摧毁多辆军用车」。

「快速支援部队」矢言「争夺共和宫的战役还未结束」，旗下战士还在附近。

苏丹敌对将领之间的夺权之争始于2023年4月15日，当时喀土穆许多地区很快就落入「快速支援部队」手中。

近两年来已有数万人命丧战火，逾1200万人流离失所，包括超过半数的喀土穆首都圈战前估算人口，引发联合国秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）口中的「非洲大陆前所未见的人道危机」。

苏丹军队吃了数月败仗后，去年底在苏丹中部发起反攻，战况似乎出现逆转。

国际危机组织（International Crisis Group）非洲之角（Horn of Africa）主任波斯韦尔（Alan Boswell）说，苏丹军方夺回象徵主权的总统府，「对快速支援部队来说是重大打击，对武装部队而言则是巨大象徵性胜利」。

他说：「这是战争的重要转折点，快速支援部队很难辩称这是战术性撤退，也很难假装这次失败没什么大不了。」

他还说，如果军方收复喀土穆，就会面临抉择，看是要「发动更多战争，或转而尝试透过和平谈判终结这一切」。