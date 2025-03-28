苏丹政府军猛攻1周有斩获 称收复首都喀土穆

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（法新喀土穆27日电） 非洲东北部国家苏丹的政府军今天表示，他们已重新取得对首都喀土穆的完全控制权。过去1周政府军对敌对的准军事部队发动决定性猛攻，已夺回总统府、机场及其他的重要据点。 苏丹政府军发言人阿布杜拉（Nabil Abdullah）晚间发表声明说：「我们的部队今天已成功将喀土穆（Khartoum）地区的达加洛恐怖主义民兵最后零星残存势力强势清剿。」

「达加洛恐怖主义民兵」是苏丹政府对达加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）所领导、2023年4月起与政府军交战的「快速支援部队」（Rapid Support Forces，RSF）的称呼。 苏丹政府军总司令柏罕（Abdel Fattah al-Burhan）昨天从夺回的总统府内宣告，首都已无RSF势力。政府军之前与RSF的交战，长达1年半时间屡吃败仗，但自去年底开始在苏丹中部取得突破，朝喀土穆挺进。

苏丹政府军21日夺回总统府后，目击者和人权运动人士都曾通报，首都各地的RSF武装分子正在撤离。 不过RSF在声明中坚称，他们不会「撤退或投降」，还说他们的部队只是重新部署，「我们将使敌军全线溃败」。

据联合国统计，苏丹内战已造成数以万计的军民丧命，超过1200万人流离失所。政府军掌控苏丹北部及东部，RSF则把持苏丹南境大部分地区与西部达佛地区（Darfur）的几乎全境。