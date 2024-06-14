若升温逾2度 研究：加拿大哈德逊湾北极熊恐灭绝

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（法新社巴黎13日电） 国际科学家团队今天表示，如果全球暖化超过巴黎气候协定设下的限制，加拿大哈德逊湾（Hudson Bay）一带的北极熊可能于本世纪中叶濒临灭绝。

气候变迁已导致北极海冰层薄到无法让北极熊顺利捕猎海豹的天数大幅增加，这迫使北极熊在缺乏主要食物来源的情况下在陆地待得更久。

研究员利用模型来探讨未来全球升温将如何影响哈德逊湾的冰层厚度，以及当地具代表性的濒危北极熊又将因此而面对什么样的命运。

他们发现，如果气温比前工业化时代高出摄氏2度，将导致无冰期长到让许多北极熊无法存活。

研究报告主要作者史图尔夫（Julienne Stroeve）说，最早灭绝的将是哈德逊湾南部的北极熊。这个地区的冬季冰层要花较多时间才能冻结。

曼尼托巴大学（University of Manitoba）北极气候科学家史图尔夫说，「那些北极熊不太可能在那个地区存活」，可能会于本世纪中叶消失。

她还说，哈德逊湾西部的其他主要北极熊群不久之后也将灭绝。全球暖化一旦超过摄氏2度，将让这片栖地愈来愈不适宜狩猎和繁衍。

根据2015年巴黎协定（Paris Agreement），各国同意将全球升温幅度限制在远低于摄氏2度以内，以避免气候变迁导致最糟糕的后果，若能努力控制在1.5度以内会更安全。

联合国表示，目前全球气温已比1850年到1900年的前工业化时代高1.2度，且可能在2100年之前升温达2.9度。

根据这项发表在「通讯-地球与环境」（Communications Earth and Environment）期刊的研究，过去10年，人类活动造成的气候变迁已使哈德逊湾的无冰期延长一个月。

史图尔夫说，若气温上升2度，哈德逊湾南部的无冰期将超过180天，已突破北极熊能忍受的「硬限制」。当气温上升2.2度到2.6度，哈德逊湾西部的北极熊也将面临同样的命运。

其他研究发现，哈德逊湾的北极熊试图寻找其他食物来源，以适应在陆地上待得更久的日子，但这些食物无法与正常海洋食物提供的热量相提并论。

过去12个月是人类史上最热的12个月，陆地和海洋温度都达到前所未见的纪录。