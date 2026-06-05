英前王子安德鲁转租房产获利 住豪宅仅付象徵性租金

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦5日电） 英国国家审计部今天披露，丑闻缠身的前王子安德鲁．蒙巴顿－温莎（Andrew Mountbatten-Windsor）过去20多年来，仅以象徵性租金承租皇家庄园，并透过转租庄园内小屋赚取私人收入。

英王查尔斯三世（King Charles III）胞弟安德鲁不久前才搬出位于伦敦近郊的皇家庄园（Royal Lodge）。

安德鲁曾支付100万英镑权利金，并同意自行出资750万英镑翻新住宅，以换取日后仅需支付象徵性微薄租金的75年租约。

王室资产管理不透明引发争议之际，英国国家审计部（National Audit Office）针对王室资产收入的报告揭露，安德鲁几乎免付租金住在有30个房间的豪宅里，并将转租庄园内3间小屋的所得纳为私人收入。

报告还提到，尽管安德鲁的女儿碧翠丝（Beatrice）与尤吉尼（Eugenie）并非在职王室成员，却在王室宫殿内拥有专属住所，租金由查尔斯三世的私人收入负担。

英国国会公共帐目委员会（PAC）也预计今年对王室资产展开调查。

安德鲁是已故英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）的次子，由于卷入美国已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）丑闻，他2月一度被警方逮捕。

警方当时也搜索其住所皇家庄园，调查他涉嫌在担任公职期间行为不当。

安德鲁现居位于英格兰东部的山均汉姆堡（Sandringham），此为英王私人产业。