英国义大利日本 三国合作开发下一代战机

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（法新社伦敦13日电） 英国、义大利与日本今天成立一间合资企业，计划在2035年前发展出下一代超音速战斗机，取代欧洲目前的「台风」（Typhoon）战机。

英国航太系统公司（BAE Systems）、义大利防卫及航太集团李奥纳多（Leonardo）、日本航空机产业振兴株式会社（JAIEC），将分别持有新合资企业各1/3股份，并透过新闻稿宣布，此举代表「国际航太与国防工业的关键时刻」。

日本航空机产业振兴株式会社是一家由日本三菱重工业公司（MHI）和日本航空宇宙工业会（Society of Japanese Aerospace Companies）共同投资的公司。

未来飞机的制造与组装，将分包给英国航太系统公司、义大利防卫及航太集团李奥纳多（Leonardo）、日本三菱重工业公司，以及范围更广的供应链。

这项计画所生产的飞机将于2035年上线，速度领先由法国、德国与西班牙合组的欧洲竞争对手「未来空中作战系统」（FCAS），预计所生产的飞机将服役至2070年。

英国航太系统公司执行长伍德本（Charles Woodburn）表示：「今天的协议是我们与业界伙伴数月合作的结晶，也是参与这项具重要战略意义计画的每个人辛勤工作的证明。」

伍德本补充表示，这个合资企业将「汇集相关公司的重大优势与专业知识，打造一个创新组织，引领下一代作战空中系统的研发，为合作伙伴国家在未来数十年创造长期、高价值与技术取向的就业机会」。

英义日合作伙伴已同意在「全球空战计画」（Global Combat Air Program）下成立一间新公司。「全球空战计画」是英国、日本和义大利于2022年发起的一项跨国计画，目的在研发第6代隐形战机以取代台风战机与日本的F-2战机。

这个合资公司预计将于2025年中成立，将负责「全球空战计画」战机的设计和研发。