英国军情五处警告北京间谍活动 中方否认指控

（法新社伦敦18日电） 英国对内情报机构军情五处（MI5）今天警告，中国正利用伪装成人才招募者的间谍企图与国会议员建立人脉，引发外界对北京在英国活动的疑虑。

中国驻伦敦大使馆发言人随即予以否认，表示这些指控「纯属捏造和恶意诽谤」，并补充，北京方面已向英国政府「提出严正交涉」。

在针对两名涉嫌间谍的敏感政治案件检方撤销指控后，加上政府正考虑北京提出要求、允许兴建具争议性的伦敦新大使馆，英国对中国间谍活动的忧虑进一步升高。

主责安全事务的内政副大臣贾维斯（Dan Jarvis）今天在下议院说，「今天稍早，军情五处已向国会及国会工作人员发出间谍警示，提醒中国势力正持续锁定我国的民主机构」。

贾维斯说：「我们的情报机构警告，中国正企图招募并培养能够接触到国会及英国政府敏感资讯的人员。」

他表示，根据军情五处发布的警示，这些行动由「中国情报人员执行，通常以空壳公司或外部猎头作为幌子」。

贾维斯于声明中提出一系列「打击及阻吓由中国及其他国家带来威胁」的措施，包括加强对政治资金的审查及提供政党安全简报。

他并指出，英国大学正成为中国企图影响其「独立研究及干预校园活动」的目标。

贾维斯宣布，政府部长将与大学领导人举行「闭门会议」，讨论相关风险。