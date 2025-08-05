英国军情五处首位女首长辞世 享寿90岁

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（法新社伦敦4日电） 英国「军情五处」（MI5）今天宣布，领导这个国内情报安全部门的首位女首长芮明顿（Stella Rimington）辞世，享寿90岁。

芮明顿于1992年到1996年领导军情五处，大众普遍认为英国演员茱蒂丹契（Judi Dench）在「詹姆士庞德」（James Bond）电影中饰演的特务上司M一角灵感来自于芮明顿。

芮明顿是首位公开姓名的军情五处首长。在她于1992年获任命之前，英国当局从未公布军情五处首长身分或照片，因此当时她的身分一公开就引发媒体热切报导。

军情五处现任首长麦卡勒姆（Ken McCallum）在声明中说：「身为全球情报机关首位公开身分的女性首长，史特拉（芮明顿名）女爵士打破了长期存在的天花板，是彰显领导阶层多元性有多重要的显着例子。」

芮明顿的家属透过声明表示：「她在挚爱家人和爱犬陪伴下辞世，直到最后一刻都坚持过着自己热爱的生活。」

芮明顿1935年5月13日出生在伦敦南部的南诺伍德区（South Norwood），曾陪伴身为外交官的丈夫前往印度，起初在英国驻德里大使馆担任兼职打字员，后来于1969年加入军情五处成为全职员工。

军情五处表示，芮明顿被昵称为「家庭主妇超级间谍」，曾参与反颠覆、反间谍、反恐等各种任务。

根据声明，在她领导下，军情五处「经历了影响深远的转变」，例如搬迁总部，以及制定更公开的政策，让大众更了解军情五处的工作，包括启动一项将军情五处档案发布于英国国家档案馆（The National Archives）的计画。

但芮明顿退休后于2001年出版回忆录「公开的秘密」（Open Secret），随即引发争议，有些人指责她叛国，军情五处也试图阻止这本书出版。

芮明顿当时接受「卫报」（The Guardian）访问时说：「这让人颇受打击，因为你突然就从圈内人变成圈外人，很让人震惊…（但）我从来就不是一个听到枪声就撤退的人。」

另一名女性曼宁汉－布勒（Eliza Manningham-Buller）于2002年到2007年执掌军情五处。今年6月，梅特维利（Blaise Metreweli）获任命为英国首位领导对外情报机关「军情六处」（MI6）的女性。