英国列车持刀捅人案 已知状况一览

5 分钟

（法新社英国亨廷顿2日电） 英国警方今天对伦敦方向列车上一起持刀伤人事件展开调查，该案造成多名乘客受伤，目前唯一嫌疑人是一名英国公民，警方表示「当前阶段」不将本案列为恐怖攻击。

以下是目前已知案情。

● 事件经过

警方表示，当地时间11月1日晚间约7时40分接获往返唐卡斯特（Doncaster,位于英格兰东北）与伦敦国王十字车站（King’s Cross）之间列车上的紧急通报。这条路线平时相当繁忙。

列车停在剑桥的亨廷顿（Huntingdon）车站，武装警员、警车、救护车以及两架空中救护直升机纷纷抵达车站现场。

英国交通警察局警司洛夫利斯（John Loveless）金天向媒体简报时说：「在第一通999报警电话后，警方在8分钟内登车并逮捕两人。」警方随后更新状况，表示两名被逮捕男子中的一人已「获释且不会采取进一步行动」。

最初有10人受伤送医，后来5人出院。但其中一名阻止袭击者的受伤铁路员工，到今天晚间仍未脱离险境。警方表示「该名铁路员工的行为堪称英勇，无疑挽救了许多人的性命」。

运输工会RMT主席邓普西（Eddie Dempsey）肯定车组人员、司机与营运人员「迅速协助将开往国王十字车站的列车转入亨廷顿车站」。

● 目击者所见

车上目击者描述，当时现场混乱和恐慌，一名持大刀的攻击者在车上持刀伤人。

目击者福斯特（Olly Foster）告诉英国广播公司（BBC），他听到有人大喊「快跑、快跑，有人在刺人」，起初还以为是万圣节恶作剧。但乘客开始推挤往车厢外逃，他则是在离开车厢时因手扶椅背而沾血。

另有目击者接受《泰晤士报》访问时说，当时「到处都是血」，有人躲进厕所避难。

有人告诉天空新闻（Sky News），列车停靠后，他们看到站台上有名男子手持大刀，随后目睹该男子遭警方压制。

首相施凯尔（Keir Starmer）形容这起事件「令人震惊」且「极度令人忧心」；国王查尔斯三世（King Charles III）则表示，他对这场攻击「感到非常震惊与难过」。

● 被捕者

警方表示，他们以涉嫌谋杀未遂罪名逮捕两名英国公民。但在确认「与事件无关」后当天随即释放一名35岁男子，剩下的犯嫌为一名「32岁男性非裔英国公民」。

警方2日晚间进一步说明：「犯嫌来自英格兰东部的彼得伯勒（Peterborough），已知他是在彼得伯勒车站上车。」

英国交通警察局警司洛夫利斯表示，攻击动机仍在调查，但目前「没有迹象显示这是恐怖攻击」。

为避免社群媒体揣测，警方及内政大臣马穆德（Shabana Mahmood）强调，犯嫌出生于英国。

英国近期一些攻击事件发生后经常出现关于犯嫌身分的错误资讯在网上疯传，社群媒体上也常将事件归咎于移民或寻求庇护者。

● 英国的持刀犯罪

根据英国政府数据，自2011年以来，英格兰与威尔斯的持刀犯罪案持续增加。

英国虽然拥有全球最严格的枪枝管制措施，然而猖獗的持刀犯罪已被施凯尔称为「全国危机」，他的工党政府已尝试加强防堵刀械作为犯罪工具的使用。

过去一年连串重大持刀攻击震惊全英，包括2024年7月南港（Southport）一间舞蹈教室3名女孩遇害，该案是英国近年最严重的集体持刀伤人案之一。

10月初，曼彻斯特一间犹太会堂也发生持刀攻击，造成两死及多人受伤，但其中一名死者是死于警方误击。

10月30日，一名男子因伦敦一宗当街持刀杀人案出庭受审，该案当时造成1死2伤。