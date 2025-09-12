英国哈利王子突访基辅 探视对俄战争乌克兰伤兵

（法新社基辅12日电） 英国哈利王子（Prince Harry）今天突然访问乌克兰，力挺对俄罗斯战争中受伤的乌克兰士兵。

乌克兰铁路公司（Ukrainian Railways）表示，哈利今天清晨搭乘夜班列车抵达基辅，并发布他在首都车站下车时一段迎接他的影片。

乌克兰铁路公司在社群媒体贴文中说：「萨塞克斯公爵（Duke of Sussex）哈利王子搭乘列车抵达基辅，亲眼见证俄罗斯全面入侵造成的破坏。」

哈利这次前来恰逢英国外交大臣古柏（Yvette Cooper）访问基辅，这是她上任以来首度出国访问。

哈利与他的「永不屈服运动会基金会」（Invictus Games Foundation）团队同行，该基金会专为支援伤残军人。

哈利接受英国「卫报」（The Guardian）采访时说：「我们无法阻止战争，但我们能做的，就是尽全力协助复原进程。」

根据报导，哈利预计将会见乌克兰总理思维里登科（Yulia Svyrydenko），以及约200名乌克兰退伍军人。

哈利王子将在15日迎来41岁生日，他在8日飞抵英国，昨天与父王查尔斯三世（King Charles III）共进下午茶，这是父子两人20个月来首度见面。