英国地区补选成首相施凯尔保卫战 挑战者柏南力拚重返国会

afp_tickers

3 分钟

（法新社伦敦24日电） 英国英格兰西北部原本鲜为人知的小选区梅克菲尔德（Makerfield）如今因为6月「英国史上最关键的补选」，一跃成为全国焦点。

法新社报导，这场订于6月18日举行的补选可能导致陷入困境的首相施凯尔（Keir Starmer）下台，因为他最具潜力的挑战者正试图赢得国会席次。

现任大曼彻斯特（Greater Manchester）市长、工党左派资深人物柏南（Andy Burnham）虽未正式宣布挑战施凯尔，但外界普遍预期，一旦他重返国会，就会启动工党党魁之争，胜者将成为英国首相。

56岁的伯南23日在选区正式展开竞选活动时表示：「在这场补选里投票给我，就是投票改变工党。」他的选区介于曼彻斯特（Manchester）和利物浦（Liverpool）之间。

实际上，工党正面临艰钜考验。部分选民已决定支持脱欧（Brexit）推手法拉吉（Nigel Farage）领导、主张反移民的民粹政党「英国改革党」（Reform UK），该党在本月的英格兰地方选举大有斩获。

工党在英格兰地方选举出师不利，也在威尔斯与苏格兰遭遇重大挫败，导致党内对施凯尔的不满声浪升高。

本次补选的起因是梅克菲尔德选区的工党籍议员在选后辞职，并称他希望为柏南参选并挑战施凯尔铺路。

柏南在2001年至2017年间担任工党国会议员，并在政府任职，还曾2度竞逐党魁。

梅克菲尔德选区拥有近8万人口，位于工党传统的「红墙」（red wall）地区。这里自1983年以来一直是工党铁票区，但在5月7日的地方议会选举却以压倒性优势支持英国改革党。

如果下月的补选再度出现这种情况，柏南入主唐宁街10号的梦想将彻底破灭，施凯尔的政治前途也会变得扑朔迷离。