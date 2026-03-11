英国将公开首批前驻美大使曼德森文件

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦11日电） 英国政府预计今天公布首批与前驻美大使任命案有关的文件。这项争议涉及首相施凯尔于2024年底任命与美国已故性犯罪富豪艾普斯坦有私交的曼德森出使华府，恐令施凯尔面临新一波压力。

尽管英国首相首席秘书琼斯（Darren Jones）表示，这批公开的文件数量「相当庞大」，但外界预计这仅是国会要求披露之庞大档案中的一小部分。英国国会上个月下令工党政府公开数万封电子邮件、讯息及相关文件，以厘清曼德森（Peter Mandelson）当初如何通过入职审查。

施凯尔（Keir Starmer）此前坚称，曼德森在担任大使前后，对于与生前被控性侵受刑人艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的交往程度，曾向政府官员「一再撒谎」。

然而，施凯尔也坦承，他早已知晓曼德森在艾普斯坦2008年因儿童性犯罪定罪后，仍与对方维持联系。

曼德森曾是工党着名的「政治操盘手」（spin doctor），上月因涉嫌公职人员不当行为遭警方逮捕。曼德森被控在担任内阁部长期间（包括2008年金融危机期间），曾将敏感文件传送给艾普斯坦。曼德森目前遭到调查，尚未被起诉。

去年9月，美国国会委员会释出首批档案揭露了曼德森与艾普斯坦私交的新细节，施凯尔随后解除了曼德森的大使职务。此举引发英国政坛大地震，导致施凯尔的两名高级幕僚辞职，施凯尔本人也面临下台呼声。

施凯尔已针对这项任命案向艾普斯坦的受害者表示歉意。