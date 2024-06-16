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英国工党拒支持加萨无条件停火 恐造成穆斯林选票流失

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（法新社英国凯里16日电） 虽然加萨距离风景如画的英国约克郡山谷（Yorkshire Dales）相当遥远，以哈战争仍可能影响英格兰北部的英国大选选情，许多当地穆斯林选民都对工党的立场感到愤怒。

法新社报导，尽管工党（Labour）预计将在7月4日大选中在全国各地拿下多数席位，但党魁施凯尔（Keir Starmer）拒绝支持加萨无条件停火，导致他与曾经忠实的穆斯林支持者出现立场分歧。

这类分歧可能影响拥有大量穆斯林人口选区的「边缘席位」（marginal seat，指竞争激烈、胜负差距不大的席位），如约克郡的凯里（Keighley）和伊尔克利（Ilkley）。

2019年，英国有约4/5穆斯林投票给工党，强化了1950年代和1960年代巴基斯坦工人大规模移民后建立的历史性连结。

但近日的民调显示，约有1/5穆斯林选民将改变立场。

工党国会议员候选人葛罗根（John Grogan）在凯里的竞选办公室表示：「这绝对是个问题…但随着竞选活动持续进行，我对于能够留住大部分穆斯林选票充满信心。」

他告诉法新社：「在凯里，清真寺拥有中立的政治立场。在英格兰北部的一些城镇，清真寺会说『不要投票给任何一个主要政党』。」

理论上，如果有足够选民抛弃工党，转而支持其他候选人，比如将加萨议题当作竞选重点的独立候选人夏比尔（Vasim Shabir），保守党（Conservative Party）就可以保住席位。

夏比尔告诉法新社，加萨的情况激起许多政治冷感者的热情，「我们想成为破坏者。我想改变选举。」他也强调，他的目标是阻止工党获胜。

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