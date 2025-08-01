英国希斯罗机场将斥资近2兆元扩建 含第3条跑道

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（法新社伦敦1日电） 英国伦敦的希斯罗机场（Heathrow Airport）今天公布490亿英镑（约新台币1兆9400亿元）扩建计画，包括期待已久的第3条跑道，这条跑道经过多年法律争议后已获英国政府批准。

希斯罗机场是欧洲客流量最大机场，这起建设案将由民间投资，其中新跑道将耗资210亿英镑，预计在10年内启用，其余资金将用于机场的扩建与现代化。

希斯罗机场表示，其扩建后将可容纳至少30条新增每日航线，并提供更多国内航点及更佳的航班时刻。这也将使这座机场全年客流量可几乎倍增，从目前的8400万人次增至1亿5000万人次。

希斯罗机场公司执行长沃德比（Thomas Woldbye）说：「扩建希斯罗机场从未如此重要且急迫。我们实际上正在牺牲贸易和连结度的情况下满载运作。」

希斯罗机场的新跑道计画受到环保人士、当地居民、伦敦市长沙迪克汗（Sadiq Khan）和一些工党国会议员的强烈反对，但工党政府仍在1月予以支持，期盼藉此带动英国经济成长。

这将是欧洲难得的机场扩建案。欧洲各国为了该努力减少温室气体排放，或是应满足航空业这项战略产业的需求成长，看法陷入分歧。

希斯罗机场已向英国政府提交这条长3500公尺新跑道的兴建方案，英国政府也邀请外界提出1份竞争方案。