英国改革党民调首次超车保守党 工党支持度独占鳌头

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（法新社伦敦14日电） 线上民调业者「舆观」（YouGov）的民调显示，英国首相苏纳克（Rishi Sunak）领导的保守党支持度首度落后反移民的英国改革党，「舆观」称这项发展是「巨大的转变」。

这项在12日和13日进行的最新民调显示，英国将在下个月举行大选，脱欧派大将法拉吉（Nigel Farage）领导的英国改革党（Reform UK）目前支持度19%，而保守党（Conservative Party）只有18%，但两党都远远落后工党（Labour Party）。

「舆观」说，「值得注意的是，这些数据都在误差范围内，我们无法判断英国改革党是否能够维持或拉大他们当下对于保守党的相对优势」。

尽管如此，「舆观」还说：「法拉吉的英国改革党与目前执政的保守党并驾齐驱，这项事实对选情来说是一个巨大的转变。」

民调显示，在施凯尔（Keir Starmer）领导的工党仍以37%的支持度领先。

有鉴于在民调中持续保持大幅领先，人们普遍认为施凯尔将成为下一任首相。

右翼激进分子法拉吉在昨天晚上的英国独立电视台（ITV）辩论中说，他的政党「现在是工党的反对党」。

保守党执政14年来，在经历前所未有的政治动荡后目前处境艰难，自2010年以来，英国经历5位保守党首相；但在2022年短短4个月内就换了3位保守党首相。这在很大程度上是英国脱离欧盟过程曲折所导致。（译者：林沂锋/核稿：严思祺）