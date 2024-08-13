英国2名12岁男孩承认参与暴动

afp_tickers

2 分钟

（法新社伦敦12日电） 英国2名12岁男孩今天承认参与上周在英格兰北部受极右派煽动的暴动，是目前最年轻的两名认罪者。

英格兰西北小镇南港（Southport）7月29日发生一名男子持刀闯入儿童舞蹈班的攻击事件，导致3名女孩身亡，多座城市随后发生暴动，超过500人被起诉。

这波极右翼暴力始于前述攻击案发生后，有错误消息指称嫌犯为穆斯林移民。

其中1名12岁男孩于英格兰西北部城市曼彻斯特（Manchester）法庭承认两项涉及暴力混乱的指控。

这名男孩被控向警车投掷物品，当时他与一群人聚集在曼彻斯特一家收容寻求庇护者的旅馆外。 地方法官赫斯特（Joanne Hirst）表示，相较于其他「进出法院」的成人或孩童被告，这名男孩更积极参与暴动。

这名男孩被控参与两场不同暴动，因此在9月2日判刑前被还押候审。 另一名12岁男孩于利物浦（Liverpool）少年法庭坦承参与南港在攻击案发后隔天的暴动。

监视器拍到这名男孩向警方投掷物品，他因此被起诉。在9月17日判刑之前，他获准保释。

大批年轻人因被控参与暴动而出庭，英国司法系统也加快处理相关案件的速度。

另有1名16岁女孩与1名17岁男孩于英格兰西南部的普利茅斯裁判法院承认参与暴动。