英国2017曼城恐攻夺22命 受害者状告军情五处

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（法新社伦敦14日电） 2017年曼彻斯特体育馆（Manchester Arena）恐攻事件250多名受害者的律师今天在声明中说，他们已对英国军情五处（MI5）提出诉讼。

2017年5月，美国艺人亚莉安娜（Ariana Grande）在英格兰北部曼彻斯特体育馆演唱会结束后，一名炸弹客在观众离场时引爆他的装置，造成22人死亡，数百人受伤。

2023年3月一项官方调查发现，如果军情五处安全部门对重要情报采取行动，可能就能阻止这场恐攻。

参与诉讼的3家法律事务所在发给法新社的声明中说：「代表2017年曼彻斯特体育馆炸弹攻击事件中受伤幸存者和死者家属的法律团队可证实，他们已代表250多名当事人向调查权法庭（Investigatory Powers Tribunal, IPT）集体提出团体诉讼。」

这3家是哈吉尔律师事务所（Hudgell Solicitors）、史雷特与高登律师事务所（Slater & Gordon）和布劳迪杰克森坎特律师事务所（Broudie Jackson Canter）。

律师说，他们现阶段无法提供更多细节。

曼彻斯特体育馆自杀攻击事件是22岁的阿贝迪（Salman Abedi）所为，他生于曼彻斯特，但有利比亚血统。

他受到激进组织「伊斯兰国」（Islamic State）的启发，使用装满金属碎片的自制炸弹袭击亚莉安娜演唱会散场人潮，当时参加演唱会的观众大部分是年轻人，案发当时还有许多前来接孩子的父母在场。

调查权法庭是独立机构，负责调查的申诉案包括公共当局使用秘密调查手段引发侵权疑虑情事，以及针对情报部门的非法行为。

2023年调查主席桑德斯（John Saunders）在去年的报告中说，与两项情报之一相关的延误情况，导致「错失采取潜在重要调查行动的机会」。

军情五处处长麦卡勒姆（Ken McCallum）当时说，他对「军情五处未能防止这场攻击深感抱歉」。（译者：林沂锋/核稿：卢映孜）