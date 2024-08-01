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英国3童舞蹈课遭刺死 17岁男性犯嫌遭控谋杀

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（法新社英国南港1日电） 英国检方表示，一名17岁男子今天遭控在一堂以流行乐天后泰勒丝（Taylor Swift）为主题的舞蹈课上持刀杀害3名女童，并对另外10人谋杀未遂。

皇家检察署（Crown Prosecution Service）表示，皇家检察署已授权麦西塞德郡（Merseyside）警方对这名嫌疑人提出3项谋杀罪指控，内容涉及6岁的金恩（Bebe King）、7岁史坦康姆（Elsie Dot Stancombe）和9岁阿吉雅（Alice Dasilva Aguiar）之死。

这名犯嫌今天将在英格兰西北部利物浦（Liverpool）出庭应讯。

这起悲剧发生在7月29日，地点位于南港（Southport），这座城镇仍深受这起攻击案和30日的暴力冲突余波影响。

30日集会上有人向警方投掷瓶罐，数人遭到逮捕，警方将这场集会归咎于极右翼「保卫英国联盟」（English Defence League）的支持者，称他们从外地前来这座利物浦附近的滨海城镇。

一个由100人组成的团体攻击警察和财物，向清真寺投掷砖块，并纵火焚烧车辆和其他物体。

警方表示有53名员警受伤，其中至少8人伤势严重，警方逮捕了4名犯嫌。

警方表示，他们不会把这起攻击案归类为恐怖主义性质。

攻击案发生的数小时后，有关犯嫌未经证实的身分背景资讯开始在社群媒体上流传。

极右派争议网红安德鲁．泰特（Andrew Tate）在社群媒体上张贴一支影片，谴责一名「非法移民」犯下这起案件。这支影片迄今有近1500万人观看。

英国穆斯林协会（Muslim Council of Britain）表示，仇视伊斯兰教的强烈反应，源于俄罗斯新闻网站不实讯息所引发的不实网路谣言，错误地将这起犯行与穆斯林联系起来。

协会秘书长穆罕默德（Zara Mohammed）说：「在这起重大悲剧、死亡及哀悼的时刻，我们必须坚定对抗仇恨与分歧的愤世嫉俗势力。」（译者：李佩珊/核稿：陈政一）

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