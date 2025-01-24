英少年持刀砍杀3女童判刑 家属当庭痛哭失声

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（法新社利物浦23日电） 英国少年鲁达库巴那（Axel Rudakubana）去年持刀疯狂杀害3名女童，另砍伤10人，今天被判处至少须服刑52年。家属在法庭上听闻罹难女童所经历「极端残暴」的骇人细节时，不禁痛哭失声。

本案发生于去年7月，地点在英格兰西北部滨海小镇南港（Southport）一堂以美国歌手泰勒丝（Taylor Swift）为主题的舞蹈课上。检察官黑尔（Deanna Heer）详细描述事发经过时，法庭里不时传出啜泣声和喘息声。

她描述鲁达库巴那冲进滨海度假村的一间工作室，一群女孩当时坐在地板上，一边听着泰勒丝的热门歌曲，一边制作手环。

黑尔在法庭上表示，鲁达库巴那被捕时，有人听到他说「我很高兴她们死了」。

3名惨遭杀害的无辜女童分别是6岁的金恩（Bebe King）、7岁的史坦康姆（Elsie Dot Stancombe）和9岁的阿吉雅（Alice da Silva Aguiar）。法官透露，金恩身中122刀惨死，另一名死去女童身上有85处刀伤。

阿吉雅的双亲在法庭上陈述：「我们梦中的女孩是以如此可怕、不该承受的方式被夺走，粉碎了我们的灵魂。」

旁听席有部分家属痛哭失声。案发现场的监视器画面显示孩子们惊恐尖叫逃离时，其他人莫不掩面拭泪。

根据在庭上宣读的受害者影响陈述，一名14岁幸存少女说，那一天是「活生生的恶梦」。

她说：「我对你（鲁达库巴那）印象最深刻的是你的双眼。你看起来不像个人，像是着魔了。」

36岁的课程老师鲁卡斯（Leanne Lucas）也受了伤，她说自己仍深陷「创伤」，再也无法单独在家、上班或走在街上。

她说：「他锁定我们，因为我们是脆弱又容易得手的女人和女童。」