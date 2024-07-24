英王室规划净零排放路线图 力拚减少碳足迹

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（法新社伦敦24日电） 英国王室今天提出减少其碳足迹的最新计画，其中包括在邻近伦敦、拥有数百年历史的温莎城堡（Windsor Castle）安装热泵。

其他环境友善措施包括将王室的豪华车队电气化，御驾专车Bentley State Limousine也包含在内。

英国国王查尔斯三世（King Charles Ⅲ）是一名终身环保主义者，因为将跑车品牌阿斯顿马丁（Aston Martin）推出的1970 Aston Martin DB6改造成以生质燃料为动力闻名。

改造后所使用的生质燃料由多余的英国白酒，和制造起司时产生的乳清制成。

根据王室在年度报告和2023年4月1日至2024年3月31日财政年度帐目中列出的净零计画，将以永续航空燃料取代直升机和包机的喷射机燃料。

白金汉宫（Buckingham Palace）等位于伦敦市中心的王室地产也将连上供热网路。供热网路利用能源供应中心分配热源，被认为是较个别锅炉来说更有效的暖气系统。

报告提到：「这些计画…对于减少王室家庭的温室气体排放有很大的潜力。」

拥有900年历史、查尔斯三世主要居所之一的温莎城堡，已安装第一批能将太阳光转换成电力的太阳光电板。

这份与年度帐目一同发布的报告显示，得益于离岸风场的短期成长，皇家财产局（Crown Estate）管理的王室地产物业去年获利增加超过1倍，达到创纪录的11亿英镑。

皇家财产局拥有英国绝大多数海床，最远延伸至距离本土12海里，并将部分海床租给风电营运商。