英王胞弟安德鲁遭撤王子头衔、收回住所

（法新社伦敦30日电） 英国王室宣布，国王查尔斯三世（King Charles Ⅲ）将撤销弟弟安德鲁的王子头衔，并收回其在温莎的寓所。安德鲁的行为及他与美国性犯罪者艾普斯坦的关系多年来受到外界检视。

王室今天发布声明表示，「陛下今天正式启动程序，撤销安德鲁王子的称谓、头衔及荣誉」，「今后安德鲁王子将以安德鲁・蒙巴顿・温莎（Andrew Mountbatten Windsor）为名」。

王室进一步指出，安德鲁也已接获通知，须搬离他在温莎大公园（Windsor Great Park）的长年住所，迁往「其他私人住所」。

声明写道：「尽管他持续否认相关指控，这些处分仍被认为是必要之举。」

「国王与王后陛下想表明，他们始终关心并深切同情所有虐待形式的受害者及幸存者。」

王室发表这则声明的几天前，指控美国金融家艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪的受害女子朱弗里（Virginia Giuffre）回忆录上市。朱弗里在书中再次详细控诉安德鲁3度与她发生性行为，包括在她年仅17岁时。

安德鲁否认所有不法行为，并于2022年同意支付拥有美国、澳洲双重国籍的朱弗里数百万美元，以了结朱弗里对自己提出的民事性侵诉讼。

朱弗里今年4月自杀身亡，享年41岁。家属在致英国广播公司（BBC）的声明中说：「今天，一位来自普通美国家庭的平凡女孩，凭藉她的真相与非凡勇气，击垮了一位英国王子。」

艾普斯坦则是于2019年在狱中等待性贩运相关指控审判期间自杀。