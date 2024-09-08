英相5年来首访都柏林 矢言修补脱欧后受损双边关系

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（法新社都柏林7日电） 施凯尔今天抵达都柏林会见爱尔兰总理哈里斯，成为5年来首度走访爱尔兰的英国首相。他矢言将重置「脱欧」（Brexit）后与邻国受损的双边关系。

唐宁街首相官邸将这次访问描述为「英国与爱尔兰关系的历史性时刻」，象徵着前保守党政府执政期间陷僵的双边关系，如今将进一步回温。

爱尔兰总理哈里斯（Simon Harris）欢迎施凯尔（Keir Starmer）到访都柏林，两人在会谈前握手合照。

哈里斯在会谈开始时表示：「今天我们在都柏林，把重置关系的实际情况予以具体化…会务实得让双方公民都很有感。」

「而我当然知道，这当中，和平、繁荣、互重、友谊等元素是不可或缺的。」

施凯尔则补充说，重置关系「对我和我的政府来说非常重要」。他说，这「可以是有意义且深远的」。

会谈结束后，施凯尔办公室发布声明表示，两位领导人谈到两国现有的关系，但「同意他们希望再进一步，特别是在贸易和投资方面，以协助促进成长，并为英国和爱尔兰人民达成目标」。

声明指出：「基于这个脉络，他们同意于明年3月举行首场英国－爱尔兰峰会，在诸如安全、气候、贸易和文化等双方有着共同利益的关键领域上进行合作。」

唐宁街首相官邸表示，两位领导人都谴责了近来在英格兰和爱尔兰发生的骚乱，并同意进一步合作来打击网路不实资讯。