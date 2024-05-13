英警控3人涉嫌违反国安法 协助香港搜集情报

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（法新社伦敦13日电） 英国警方今天表示，他们已指控3名涉嫌协助香港情报机构的男子，犯罪嫌疑人将于今天稍晚首次出庭。

伦敦都会区警察局反恐指挥部（Counter Terrorism Command）负责人墨菲（Dominic Murphy）表示：「调查过程中，我们在英格兰各地展开一系列逮捕和搜查行动。」

这3名男子被控违反2023年国家安全法（National Security Act 2023），涉嫌协助外国情报机构及涉嫌犯下外国干涉罪。

英国警方表示：「上述指控涉及的外国情报机构指的是香港情报机构。」

这3名被指控的男子都来自英格兰东南部，分别为38岁的韦志良（Chi Leung Wai，音译）、37岁的崔克特（Matthew Trickett）和63岁的袁松彪（Chung Biu Yuen，音译）。

他们今天稍晚将于伦敦市中心的伦敦西敏区治安法庭（Westminster Magistrates’ Court）首次出庭。

调查过程中有11人遭警方拘留。

反恐警察8日在英格兰北部约克郡（Yorkshire）逮捕8男1女，9日再逮捕2名男子。

警方提到，其中未被指控的7男1女已于10日或更早获释。