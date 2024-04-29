英音乐版权公司Hipgnosis同意黑石收购 出价521亿元

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（法新社伦敦29日电） 拥有小贾斯汀（Justin Bieber）、夏奇拉（Shakira）等西洋流行乐巨星歌曲版权的英国音乐公司Hipgnosis今天同意，以近16亿美元（约新台币521亿元）卖给私募基金黑石。

美国音乐集团康科德（Concord）上周才提出比美国私募基金公司黑石（Blackstone）原本出价更高的价格来抢夺Hipgnosis，但在黑石也加码后，如今峰回路转挤走对手。

Hipgnosis音乐基金（Hipgnosis Songs Fund，HSF）与黑石发表联合声明说，双方「欣然宣布，已就一份提议现金收购案的条款与条件达成协议」。

声明还说：「对于Hipgnosis的股东来说，与康科德提出的修正后出价条件相比，（黑石提出的）收购条件更具溢价吸引力。因此呼吁Hipgnosis股东对于康科德的提议不采取行动。」

黑石原本提出的收购价是每股1.24美元，但Hipgnosis的经营团队24日宣布，康科德提出了每股1.25美元的收购价，并建议股东接受。黑石如今再将出价提高到每股1.30美元，使得Hipgnosis的总值来到约15亿7000万美元。

HSF董事长内勒（Robert Naylor）今天表示，董事会全体一致推荐股东接受黑石的收购提案。这笔交易预计今年第3季完成。

Hipgnosis是由美国流行乐天后碧昂丝（Beyonce）的前经纪人墨库瑞亚蒂斯（Merck Mercuriadis）和美国吉他手暨音乐制作人奈尔罗杰斯（Nile Rodgers）于2018年共同创立，经营150多套世界最大歌曲目录的版权。

然而，在伦敦股市挂牌的HSF饱受旗下资产价值疑虑所苦，近期又将其拥有的歌曲目录总估值大砍逾1/4至19亿3000万美元。去年12月Hipgnosis才揭露，由于销售额锐减，上半年度亏损扩大至先前的3倍。