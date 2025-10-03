The Swiss voice in the world since 1935

苹果下架美国移民执法追踪App

（法新社华盛顿2日电） 美国科技巨擘苹果公司（Apple）从App Store线上商店下架多款可匿名通报美国移民暨海关执法局（ICE）探员行踪的应用程式（App），据报这是因为总统川普政府施压。

近几个月来随着川普政府在全美各地城市推动的驱逐移民行动升温，这些App变得愈来愈受欢迎。

然而川普政府官员强烈批评这类App危及执法人员，特别是在德州一处ICE设施上月发生致命枪击事件后。官员表示，枪手在行凶前几天曾使用这类App。

这起枪击案造成两名被拘留者丧生，另有一人受伤，不过调查人员认为枪手目标是ICE人员。

根据法新社记者实测，多款ICE追踪App在今晚已无法在苹果App Store上下载，包括ICEBlock。

美国福斯财经新闻网（Fox Business）率先报导这起下架消息。美国司法部长邦迪（Pam Bondi）告诉福斯财经新闻网，司法部「今天联系苹果，要求他们从App Store下架ICEBlock应用程式，苹果也随即照办」。

法新社寻求置评，但苹果未立即回应。

苹果在致美国国家广播公司新闻网（NBC News）的声明中说：「基于我们从执法部门收到有关ICEBlock相关安全风险的消息，我们已从App Store下架ICEBlock和类似的App。」

