范斯冻结明尼苏达州经费 开启「反诈欺战争」序幕

2 分钟

（法新社华盛顿25日电） 美国副总统范斯（JD Vance）今天启动所谓「反诈欺战争」，暂停拨付明尼苏达州部分医疗经费，预料此举将在法院遭到挑战。

明尼苏达州最近成为共和党政府箭靶，像是川普指控当地社福诈欺猖獗并归咎索马利亚社群，另有2名美国公民在移民扫荡中遭联邦探员击毙。

范斯在记者会上表示：「我们已决定暂时停止拨付明尼苏达州部分医疗补助款项。」他所指的是针对低收入族群提供的健康保险。

外科医师出身的电视名人奥兹（Mehmet Oz），经川普任命后成为联邦医疗服务中心（CMS）负责人。他表示联邦政府将冻结明尼苏达州2亿5900万美元的款项。

这项措施几乎肯定会在法院遭到挑战，正如川普政府过去试图扣留分予各州的联邦经费。

川普昨天在国情咨文中赋予范斯反诈欺任务，同时猛烈抨击民主党执政州涉嫌滥用政府福利。

川普政府指称，明尼苏达州索马利亚社群普遍存在社福诈欺；川普本人也多次归咎索马利亚移民，昨天发表的国情咨文内容亦是。

明尼苏达州拥有全美最大的索马利亚社群。

范斯的新任务引发外界高度揣测，认为他将成为2028年共和党总统提名热门人选。不过他也加入一长串被上司指派棘手工作的美国副总统行列，如同他的前任贺锦丽（Kamala Harris）便被要求解决中美洲移民大量涌入的问题。