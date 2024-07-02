荷兰前情报局长就任总理 誓言实施史上最严移民政策

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（法新社海牙2日电） 在荷兰国王亚历山大见证下，前情报与安全总局（AIVD）局长史库夫今天宣誓就职，成为荷兰新任总理。他将带领右翼联合内阁，实施该国「有史以来最严格」的移民政策。

荷兰极右派领袖怀尔德斯（Geert Wilders）去年大选成最大赢家，震惊欧洲和世界，但组阁过程艰困。在大选胜利223天后，史库夫（Dick Schoof）今天终于从执政14年的吕特（Mark Rutte）手中接下总理职位。

为了使艰难的组阁谈判顺利进行，怀尔德斯不得不搁置担任总理的野心，因为一些参与组阁的政党认为，他的反穆斯林和疑欧言论过于极端，无法领导荷兰。

最终4个组阁的政党同意，其领导人将不会在政府任职，折衷选择67岁、过去曾领导荷兰特勤机构的史库夫出任总理。

史库夫今天在豪斯登堡（Huis ten Bosch Palace）向荷兰国王亚历山大（Willem-Alexander）介绍他的部长们，部长们分别上前宣誓效忠国王和宪法。

他在社群平台X写道：「为了安全、公正、人人享有社会保障的荷兰。我主张管制移民、展开对话、做出选择，并说明清楚。你们可以信赖我。」

史库夫誓言要「果断地」实行联合内阁计画，落实「有史以来最严格的庇护入境政策，以及最全面的移民管制方案」。