荷兰右派联盟提名 前情报局长史库夫将任新总理

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（法新社海牙28日电） 在荷兰国会众议院占有过半席次的右派联盟4个政党今天宣布，提名情报与安全总局（AIVD）前局长史库夫（Dick Schoof）作为荷兰下一任总理的人选。

现年67岁的史库夫目前担任荷兰司法部门高层官员，他会接替即将卸任的总理吕特（Mark Rutte）。

史库夫表示，欲筹组联合政府的4个政党都要求他领导新内阁，不只有去年11月国会选举最大赢家极右派政党自由党（PVV），该党由怀尔德斯（Geert Wilders）领导。

史库夫告诉记者：「我不隶属任何政党，我不是以自由党的名义站在这里…我想成为所有荷兰民众的总理。」

史库夫现在的任务，是跟负责领导筹组新政府谈判的高阶资深文官范兹沃（Richard van Zwol）以及4个右派联盟政党一同组成内阁。

这4个政党包括自由党、吕特领导的自民党（VVD）、新社会契约党（NSC）和农民公民运动党（BBB），4党目前于众议院150个席次中占有过半的88席。

去年11月众议院选举，自由党获得最多席次后，就邀请自民党、新社会契约党及农民公民运动党进行4党联合执政协商。

怀尔德斯上周曾说，他预估新政府会于6月底之前开始运作。