荷兰禁以色列国安与财政部长入境

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（法新社阿姆斯特丹29日电） 荷兰宣布将以色列财政部长史莫特里奇和国家安全部长班吉维尔列为不受欢迎人士，原因是他们煽动暴力并主张在加萨进行种族清洗。

荷兰今年6月曾支持一项由瑞典提出但最终未通过的提案，提案内容是针对史莫特里奇（Bezalel Smotrich）、班吉维尔（Itamar Ben Gvir）实施欧盟制裁。

荷兰外长维尔德坎普（Caspar Veldkamp）在昨天给国会的一封信中表示：「他们一再煽动屯垦民对巴勒斯坦人暴力相向、推动非法屯垦区扩张，并呼吁在加萨进行种族清洗。」

史莫特里奇在社群平台X回应称，欧洲领袖们屈服于「正在接管欧洲的激进伊斯兰教谎言」与「高涨的反犹主义」。

班吉维尔说，即使被禁止进入「全欧洲」，他仍会持续为了以色列而战。

他在X写道：「在一个包容恐怖主义且欢迎恐怖分子的地方，来自以色列的犹太部长不受欢迎而恐怖分子自由逍遥，同时犹太人被抵制。」

加萨约有240万巴勒斯坦人正面临联合国（UN）援助机构警告由饥饿与营养不良所引起的致命浪潮。

联合国支持的粮食安全阶段综合分类倡议（IPC）今天表示，加萨大部分地区爆发饥荒，已突破临界点。自今年4月以来，超过2万名儿童因为急性营养不良而接受治疗。

维尔德坎普说，如果以色列不履行其人道义务，荷兰将推动暂停欧盟－以色列联合协定（EU-Israel Association Agreement）的贸易部分。