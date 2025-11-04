荷兰组阁长路漫漫 叶腾任命谈判代表消弭政党分歧

（法新社海牙4日电） 荷兰大选计票结束，险胜极右对手的中间派政党领袖叶腾（Rob Jetten）今天迈出组建联合政府漫长进程的第一步，任命一名谈判代表来调解对立政党之间的分歧。

38岁的叶腾在大选中，以不到3万票的些微优势险胜极右派国会议员怀尔德斯（Geert Wilders），有望成为荷兰史上最年轻且首位公开出柜的总理。

怀尔德斯今天首次承认败选。

叶腾如今面临筹组联合政府的艰钜任务，由于荷兰政治版图严重分歧，任何单一政党均未能取得绝对多数。

荷兰以多党制闻名，组阁谈判通常艰难且冗长，最可能的情况是由多个政党组成横跨政治光谱的联合政府。

荷兰国会下议院共有150席，组成执政联盟需要76席，因此至少需要4个政党携手合作。

一种可能的组阁方案是：叶腾所属的民六六党（D66，26席）、保守派基民党（CDA，18席）、中右翼自民党（VVD，22席）以及绿色左翼党－劳工党（GroenLinks-PvdA，20席）。

然而，要说服中间偏右的自民党与左倾绿色左翼党－劳工党合作，将是一大挑战。

自民党党魁耶史格兹（Dilan Yesilgoz）对记者说，两党「绝不可能合作」。（编译：刘文瑜）