莫三比克大选后动乱 非政府组织：3天夺125命

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（法新社马布托26日电） 非政府组织「决定平台」（Plataforma Decide）今天表示，莫三比克反对派带领群众抗议总统选举结果，全国各地3天来的暴力冲突已造成约125人丧生。

法新社报导，尽管国际观察组织对今年10月9日莫三比克大选的违规行为表达担忧，莫国最高法院本月23日仍确认解放阵线党（Frelimo）的查波（Daniel Chapo）以65.17%得票率当选总统。解放阵线党自1975年以来执政至今。

最高法院的决定引发反对派抗议，示威活动经常演变成警民冲突，有些建筑物被烧、超市遭洗劫。

本月24日晚间，政府报告指出，莫三比克多个主要城市在最初24小时的动乱中，已有21人死亡。

国家警察首长拉费尔（Bernardino Rafael）昨天宣布，首都马布托（Maputo）附近发生大规模越狱事件，至少33名囚犯试图越狱时与狱方人员冲突而丧命。

「决定平台」今天表示，自23日出现动乱以来已有125人丧生，自10月爆发暴力事件后，累计共252人死亡。

伤亡最严重的地区包括马布托周围、南浦拉（Nampula）等北部省分，以及莫国第2大城市贝拉（Beira）。

「决定平台」表示，由于示威活动经常转趋暴力，自10月以来有超过4000人被捕，包括过去3天被捕的137人。

查波的主要竞争对手、流亡的在野党领袖蒙德拉内（Venancio Mondlane）声称选举存在舞弊。（译者：纪锦玲）