莫迪抵克什米尔争议地区开通战略铁路线

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（法新社斯利那加6日电） 印度总理莫迪今天抵达克什米尔，参加一条具战略意义铁路线的通车典礼。印度与长年劲敌巴基斯坦上月在有领土争议的喜马拉雅地区爆发冲突以来，这是莫迪首次造访当地。

莫迪（Narendra Modi）在穆斯林占多数的克什米尔（Kashmir）争议地区展开一系列价值数以十亿计美元的计画。印度与巴基斯坦1947年自英国统治独立以来，当地一直是印巴两国激烈竞争的核心。

核武国家印度和巴基斯坦5月爆发持续4天的激烈冲突，这是两国自1999年来最严重的对峙，双方后于5月10日同意停火。

莫迪办公室发布了他在契那布大桥（Chenab Bridge）桥边观景台的照片。用钢筋混凝土建造的契那布大桥长1315公尺，连接两座山，桥拱距离下方河流359公尺。

连结乌丹普尔（Udhampur）、斯利那加（Srinagar）与巴拉穆拉（Baramulla）等地的新铁路长272公里，途中有36个隧道和943座桥梁。莫迪办公室表示，这条新铁路「旨在改变区域流动性、推动社会经济整合」。

契那布大桥将有助人员、货物跟部队移动，过去只能透过危险山路跟航空方式进行运输。

莫迪指出，这条铁路将确保交通「全天候畅通」，促进观光并创造就业机会。

该铁路线预计将查摩（Jammu）地区格德拉镇（Katra）、克什米尔主要城市斯利那加之间的交通时间砍半至3个小时左右。