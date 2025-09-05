获川普提名为联准会理事 米兰矢言维护央行独立性

（法新社华盛顿4日电） 获美国总统川普提名为联邦准备理事会（Fed）理事的米兰（Stephen Miran）今天矢言，若人事任命获得确认，他将维护美国央行独立性。此际，川普正不断加大对联准会政治压力以调降利率。

白宫经济顾问委员会（Council of Economic Advisers）主席米兰在联邦参议院人事任命听证会向议员表示：「联邦公开市场委员会（FOMC）是一个独立的团体，肩负重大任务，而我将维护这种独立性。」

米兰在参议院银行委员会的开场发言中指出，央行最重要的任务是防止经济萧条和恶性通货膨胀。

他说，「货币政策的独立性是成功的关键要素」，并强调自己的观点和决策将依据对总体经济的分析而来。

然而，参议院银行委员会的重量级民主党议员华伦（Elizabeth Warren）今天指责，川普对联准会的独立性发动「全面攻击」。

川普提名米兰出任联准会理事，接替前总统拜登任命、近期宣布辞职的理事库格勒（Adriana Kugler）任期。

这项人事调整正值联准会面临川普要求大幅降息压力之际。川普一再抨击联准会主席鲍尔（Jerome Powell）未能及时降息，称他是「笨蛋」和「白痴」。

川普还试图将另一位联准会理事库克（Lisa Cook）解职，库克已展开法律行动以保住职位。

库克与库格勒一样，都是拜登于2022年提名为联准会理事。川普试图撤换库克时，援引她涉及房贷诈欺指控。

库克未被控任何罪行，且相关事件发生在她就任联准会理事之前。

联准会自去年12月最后一次降息以来，今年将利率维持在4.25%至4.50%区间。不过鲍尔表示，在本月稍晚举行的政策会议上，可能会开放降息的选项。

联准会理事会共有7名成员，他们同时也是联邦公开市场委员会的成员，参与决定利率的投票。（编译：徐睿承）