获美国会通过军援后 以色列猛攻加萨

2 分钟

（法新社加萨走廊24日电） 在美国国会表决通过提供以色列130亿美元与巴勒斯坦伊斯兰主义组织哈玛斯（Hamas）作战的军事援助后，以色列今天以空袭和炮击猛烈轰炸加萨走廊（Gaza Strip）。

以色列外交部长卡兹（Israel Katz）在社群媒体平台X发文表示，美国联邦参议院继众议院后批准军援，「向我们所有的敌人发出强烈讯息」。

由于以色列在战争中的行为，以及以色列总理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）向加萨走廊南部城市拉法（Rafah）派兵的决心，美以关系变得紧张。目前有150万人在拉法避难，其中许多人住在临时营地。

以色列称拉法是哈玛斯「最后」的主要据点，人们越来越担心以国即将对拉法发动攻击。援助团体警告，任何入侵都可能造成「末日般的局面」。

加萨走廊的医院和安全消息人士今天稍早通报，以色列对拉法和中部纽瑟拉特难民营（Nuseirat）发动空袭。

据法新社记者和目击者，以色列还猛烈轰炸加萨走廊北部多个地区。以军表示，其飞行器在过去24小时内「袭击50多个目标」。

然而，尼坦雅胡坚持会进攻拉法。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）引述了解以色列计画的埃及官员说法报导，以色列计划在2到3周内将平民从拉法转移到附近的甘尤尼斯（Khan Yunis）。