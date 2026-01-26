菲南渡轮事故316人获救 至少15死28人失踪

afp_tickers

2 分钟

（法新社马尼拉26日电） 菲律宾海岸防卫队今天表示，菲南渡轮事故的死亡人数已增至15人，另有28人下落不明。搜救行动目前持续进行，有316人获救。

事故发生于今天凌晨1时50分，这艘名为MV Trisha Kerstin 3的渡轮，自三宝颜（Zamboanga）出发，在驶往苏禄省（Sulu）和鲁岛（Jolo）的途中发生意外。

海岸防卫队表示，此船获准载客数为352人，事发时共搭载332名乘客，另有27名船员。

南民答那峨区（Southern Mindanao District）海岸防卫队指挥官杜亚（Romel Dua）透过电话表示，天气相对平稳，有助于加快搜救进度，目前仍有28人失踪。

杜亚指出，军方已出动飞机及船舰协助搜救。调查已经展开，将厘清事故原因。

巴西兰岛（Basilan）省长哈塔曼（Mujiv Hataman）在脸书上分享民答那峨岛（Mindanao）伊莎贝拉港（Isabela port）现场画面，可见到获救乘客被引导下船，有的人披上保暖毯，也有人由担架抬送。

哈塔曼向DZBB电台表示，大多数获救者状况良好，但部分年长乘客需紧急医疗协助。他补充，当局仍在核对乘客名单，持续搜救行动。（编译：纪锦玲）