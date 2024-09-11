菲律宾中部活火山可能喷发 数百居民被迫离开家园

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（法新社马尼拉11日电） 菲律宾官员今天指出，中部坎拉翁火山喷发有害气体，数以百计民众被迫离开家园。专家警告火山可能会爆发。

堪拉恩��（Canlaon）官员表示，昨天已对住在距离坎拉翁火山（Kanlaon Volcano）火山口下方圆4公里内的约300位居民进行预防性撤离，暂时安置在远离这座火山的学校或社区中心内。

官员指出，住在坎拉翁火山脚下的民众反应，闻到浓浓硫磺味的情况已有一段时间。他们大多是农夫。

受到火山警报影响，约有6万人口的堪拉恩��今天学校停课、部分旅游景点关闭。

坎拉翁火山的二氧化硫喷发量昨天来到高达平均值3倍的9985公吨。

菲律宾火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）在声明中指出：「这是该火山自从开始运用气体监测仪以来的最高排放量。」

声明表示，当前活动情况有可能导致火山喷发引发的不稳定，置4个村落居民身陷炽热而且快速移动火山灰云、「弹道抛体与落石」和其他危险之中。

菲律宾火山暨地震研究所表示，当地于过去24小时发生337次火山地震，并且发布观测到坎拉翁火山峰顶上出现1000公尺高喷烟的照片和影像。

中部内格罗岛（Negros）上海拔2400多公尺的这座火山是菲律宾24座活火山之一，过去9年来曾经15度爆发。

坎拉翁火山今年6月曾经喷发，随之而来的豪雨将泥浆与碎屑冲入村庄。