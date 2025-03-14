菲律宾前总统杜特蒂涉违反人道罪 首次在国际刑事法院出庭

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（法新社海牙14日电） 菲律宾前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天透过视讯，首次在国际刑事法院（ICC）出庭。杜特蒂因为任内在菲律宾发起致命的扫毒战争，面临违反人道罪指控。

法新社报导，杜特蒂现年79岁，是首位在国际刑事法院受审的亚洲前国家元首。他今天在短暂的听证会中透过视讯出庭，听取对于他的罪行指控，以及他作为被告的权利。

杜特蒂过去长年担任菲律宾南部城市纳卯（Davao）市长，因采取严厉政策而被称为「制裁者」（The Punisher）。

杜特蒂是在2016至2022年担任总统期间发动扫毒战。从他2016年6月30日就职到当年年底的几个月期间，菲律宾警方就已击毙2000多人，大多数死亡案件被描述为「枪战」。

但人权观察人士认为，许多案件是由官方认可的义警所为，且真实死亡人数远高于官方数字。菲律宾政府则否认这两项指控。

杜特蒂2022年卸任时，和他执政第1年相比，扫毒战的官方死亡人数至少增加了2倍。菲律宾警方表示，有6200名嫌犯在反毒行动中丧命，而政府正式承认的死亡人数为6248人。

不过，人权倡议人士指出，实际死亡人数远超官方数据，城市里有数以千计贫困吸毒者在不明情况下遭到杀害，其中许多人曾被列入政府的「观察名单」。