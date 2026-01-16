菲律宾官员脸书贴习近平漫画照 中国驻菲使馆抗议

（法新社马尼拉16日电） 中国驻马尼拉大使馆今天针对菲律宾海岸防卫队发言人塔瑞耶拉，在社群媒体上发布含有中国国家主席习近平漫画形象的贴文，提出外交抗议。

塔瑞耶拉（Jay Tarriela）自上周以来与中国大使馆官员，因南海争议问题在网路上隔空交锋。

南海是极具战略价值的水域，北京声称对该海域拥有历史权利，但国际仲裁已裁定中方声称毫无法律依据，中国与菲律宾之间的船只也在这里多次发生冲突。

塔瑞耶拉14日在脸书贴文中，附上一张自己发表演说的照片，背景是一幅以「为什么中国持续霸凌？」为标语的习近平漫画形象组图。

中国大使馆今天发声明，强烈抨击这则贴文是「攻击和抹黑中国领导人」。

声明中说，此举「严重侵犯中国政治尊严」，并批评这是「赤裸裸的政治挑衅，已经越过红线」。

对此，塔瑞耶拉今天回应，中国的抗议是「企图模糊焦点，转移外界对中国在西菲律宾海（West Philippine Sea）反覆采取侵略及非法行动的关注」，他以菲律宾人对菲国西侧海域的称呼来形容这片争议水域。

塔瑞耶拉表示，「如果中国大使馆反对无论是合法的公众讨论甚至是讽刺手法，来揭露这些违法行为的图像或表达方式，只说明中国对真相被揭发感到不安」，并批评中国的回应是「试图恐吓」。