菲律宾展开期中选举投票 聚焦12席参议员

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（法新社马尼拉12日电） 菲律宾今天举行期中选举，这次选举普遍被视为针对总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）和被弹劾的副总统萨拉．杜特蒂（Sara Duterte）之间激烈争执的一次公民投票。

投票自当地时间清晨7时（同台湾时间）开始，将选出众议员、地方首长及地方议员等超过1万8000人。

其中可能对2028年总统选举造成重要影响的是参议院选举。

今天选出的12名参议员将成为审理萨拉弹劾案的半数成员，此案暂定今年7月开审，可能导致她永久不得担任公职。

萨拉与小马可仕曾是盟友，后来长期不睦，今年2月萨拉因涉嫌贪污和图谋暗杀小马可仕等「严重犯罪」被众议院弹劾，引爆两人之间的龃龉。

约一个月后，萨拉的父亲、前总统杜特蒂（Rodrigo Duterte）被逮捕送往国际刑事法院（ICC），因他过去发动致命反毒行动，被控涉嫌危害人类罪而受审。

萨拉在24席的参议院中需要9票才能保住未来参选总统的希望。

截至今天，前12名领先的候选人中，有7人获得小马可仕支持，4人与萨拉结盟。

萨拉本月8日在马尼拉造势时提及「大规模」选举舞弊的可能性，并再次指称杜特蒂被送到国际刑事法院相当于「绑架」。

杜特蒂虽被囚禁在荷兰海牙，仍在其家族的南部铁票区纳卯（Davao）竞选，希望再次成为当地市长。至少有一项当地民意调查显示他将轻松获胜。