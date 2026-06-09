菲律宾强震增至41死 医护烈日下搭帐篷为年轻母亲接生

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（法新社菲律宾圣托斯将军市9日电） 菲律宾民答那峨岛8日发生规模7.8强震，造成建物倒塌并引发海啸警报，死亡人数今天增至41人。医护人员顶着烈日为病人提供治疗，并协助一名年轻母亲分娩。

官方和地方灾害机构表示，这场地震造成数以千计人流离失所、450多人受伤，据信目前仍有4人下落不明。

在受创最严重的沙兰加尼省（Sarangani），部分地区只能透过直升机抵达，频繁余震使搜救作业进展缓慢；道路毁损和桥梁坍塌，导致部分社区至少一周内仍将与世隔绝。

当局表示，在主震发生约2小时后，当地接连出现多次强烈余震，之后又发生数以百计小规模地震。

在圣托斯将军市（General Santos）郊区一家医院，由于建物受损，医护人员只能在烈日下搭设帐篷，为患者提供治疗。法新社记者目击，一名产妇在临时搭建的遮蔽处后方顺利产下一名婴儿。

在沙兰加尼省的格兰镇（Glan），至少有13人遭山崩土石掩埋于住家之中。另一家医院表示，由于建筑结构安全堪忧，超过60名患者被安置于医院外的病床上。

在圣托斯将军市一间倒塌的杂货店外，搜救人员试图寻找两名地震发生时仍在店内的员工。

在场的法新社记者看见搜救犬与搜救队员在混凝土与扭曲钢筋堆中搜索幸存者，然而一名救难人员坦言，当前目标已逐渐从救援转向寻找罹难者遗体，但菲律宾官员稍后表示，尚未正式宣布停止搜救。

此外，海岸防卫队也持续在附近海域寻找两名失踪泳客。

经法新社核实的社群媒体影片显示，圣托斯将军市一座内有连锁速食店快乐蜂（Jollibee）的购物中心在强震中瞬间崩塌，另一栋无人校舍也严重损毁。

另一段影片则显示，地震发生当下，多名学童在老师怀中惊恐尖叫，剧烈摇晃使人难以站稳。

地震发生后，菲律宾南部沿海地区和邻国印尼有数以千计居民接获撤离命令，多国及区域海啸警报中心也发布海啸警报。不过截至今天中午，海啸威胁已经解除，相关警报均已取消。

日本太平洋沿岸一度发布海啸注意报，但实际观测到的海浪高度仅约20公分。 去年10月，民答那峨岛（Mindanao）东部曾接连发生规模7.4及6.7地震，造成至少8人死亡。（编译：刘文瑜）