菲律宾强震至少1死4伤 海啸警报涵盖多国

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（法新社马尼拉8日电） 菲律宾南部外海今天发生强震，美国地质调查所（USGS）测得地震规模达7.8。警方表示，强震已造成至少1人死亡、4人受伤。

USGS表示，震央位在民答那峨岛（Mindanao）沙兰加尼省（Sarangani）以西约24公里，深度35公里。

圣托斯将军市（General Santos City）警方告诉法新社，当地有许多建筑物受损，部分民宅也倒塌，但由于警消正忙于持续救援行动，尚无法一一列举。警方同时证实至少有1死4伤。

太平洋海啸警报中心（Pacific Tsunami Warning Center）已于震后指出，菲律宾部分海岸可能出现最高3公尺的海啸。印尼和马来西亚部分沿岸地区则可能出现最高1公尺的浪高。

太平洋海啸警报中心发布公告指出，菲律宾、印尼、帛琉、台湾及巴布亚纽几内亚沿海地区「未来3小时内」可能出现海啸波浪。

日本当局则另外针对太平洋沿岸大范围地区发布海啸注意报，预估自日本时间上午11时30分起，各地将有最高1公尺的大浪。

上传社群媒体脸书（Facebook）的影片显示，圣托斯将军市一间设有快乐蜂（Jollibee）速食店的购物中心倒塌成瓦砾，当地一所学校也有建筑物倒塌。

影片中可听见有人惊呼：「主啊，真的倒了！真的倒了！这栋建筑真的倒了！」

民答那峨岛首府纳卯市（Davao City）一名地方灾害官员表示，当局正持续监控情势，并将透过社群媒体发布最新资讯。