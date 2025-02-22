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菲律宾打击非法金融有成 从全球洗钱灰名单除名

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（法新社马尼拉22日电） 菲律宾今天赞扬国际组织「防制洗钱金融行动小组」昨天将其从他们的「灰名单」移除。列入名单的国家会在洗钱和恐怖主义金融方面受到加强监督，有碍其全球金融交易。

总部位在巴黎的「防制洗钱金融行动小组」（Financial Action Task Force，FATF）自2021年起将菲律宾列入其灰名单，意味会与这些国家「一同合作来纠正其金融体系中的缺陷」。

防制洗钱金融行动小组昨天在年度全体会议上投票通过将菲律宾除名，并表示：「经过成功的实地探访后，我们将菲律宾从加强监督名单中移除。」

防制洗钱金融行动小组协调全球打击洗钱和恐怖主义金融的行动，包括美国、中国和南非等近40个国家都有派代表参与。

菲律宾的反洗钱委员会（Anti-Money Laundering Council，AMLC）今天发布声明，对于达成这项「里程碑」表示欢迎，还说这会带来一长串好处。

声明写道：「菲律宾脱离防制洗钱金融行动小组灰名单，预期将促进更快且成本更低的跨境交易、减少法遵障碍及提高金融透明度。」

菲律宾反洗钱委员会并指出，这会使菲国在海外的200万余名移工每年汇款回家时更便利。

声明特别提到，菲律宾总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）在2023年签署1道针对洗钱和「反恐怖主义金融」的行政命令，在这次除名中发挥关键作用。

小马可仕去年还禁止菲律宾离岸博弈产业（Philippine offshore gaming operator，POGO）。据称犯罪集团会利用这类公司作掩护，来进行人口贩运、洗钱、网路诈骗、绑架甚至杀人。（译者：林沂锋/核稿：张正芊）

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