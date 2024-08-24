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菲律宾指控中国向巡逻机发射照明弹

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（法新社马尼拉24日电） 菲律宾政府今天指控，中国于19日向一架在南海黄岩岛（Scarborough Shoal）附近巡逻的菲律宾飞机发射照明弹。

北京当局声称对几乎整个南海战略水道拥有主权，并在近几个月来一直与马尼拉当局发生紧张的海上对峙，外界担忧这可能会演变成将菲律宾军事盟友美国卷入的武装冲突。

西菲律宾海国家工作小组（National Task Force for the West Philippine Sea）表示，菲律宾渔业暨水产资源局（BFAR）的飞机19日在黄岩岛附近进行「海域意识飞行」时，一架中国战机「进行了不负责任的危险操作」。

西菲律宾海国家工作小组在声明中提到，中国的无端「骚扰」行动包括「在靠近渔业暨水产资源局大捷龙飞机（Grand Caravan）约15公尺的危险近距离多次发射照明弹」。

声明还说，这架菲律宾巡逻机22日在「监控和拦截侵犯菲律宾专属经济区和领海的非法捕鱼者时」，中国也在其控制的渚碧礁（Subi Reef）附近发射照明弹。

中国外交部昨天表示，对于22日飞入渚碧礁空域的2架菲律宾军用飞机，中国采取「反制措施」，但未具体说明。

中国外交部公告未提及19日在黄岩岛发生的事件。中国在2012年一场对峙结束后，从菲律宾手中夺走黄岩岛的控制权。

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