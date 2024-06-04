菲律宾指控中国船只扣押南海空投物资

afp_tickers

2 分钟

（法新社马尼拉4日电） 中国媒体稍早报导，菲律宾日前在南海空投补给时，用枪指着中国海警。菲律宾军方今天否认上述报导，并称中国海警当时距搁浅军舰非常近，还抢夺菲国空头的食品和药品，舰上人员持枪仅是为了自卫。

中国媒体2日公布2段中国海警方面提供的影片，内容显示菲律宾于5月19日对搁浅在仁爱暗沙的军舰空投补给时，，至少2名菲律宾舰上人员持步枪在甲板上活动，并「用手、用枪指着中国海警的方向」。

菲律宾武装部队今天举行记者会，海军南海事务发言人崔尼代（Roy Trinidad）播放5月19日拍摄影片，指当天菲方空投物资给「马德雷山号」（Sierra Madre）人员，舰上人员搭乘橡皮艇前往取回收投放到海面上的包裹时，2艘中国海警刚性充气船（RIB）突然出现，夺走其中1包补给物资。

崔尼代说：「当他们（中国海警）看到（包裹里）只是食物时，就把它扔回海中。」

至于中方指控菲律宾军人用枪指向中国海警，菲国参谋总长布劳纳（Romeo Brawner）说，「我们否认我们的任何士兵故意用枪指着刚性充气船上的任何中国人，但不否认他们（菲国军人）携带武器的事实。」

他表示，马德雷山号是服役中的菲律宾海军舰艇，舰上人员必须自卫，因此他们有权持有武器。