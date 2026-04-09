菲律宾海岸防卫队「启用」南沙群岛新指挥中心

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（法新社马尼拉9日电） 菲律宾海岸防卫队今天「启用」其在南沙群岛（Spratly Islands）的首座专属指挥中心。南沙群岛是南海主权争议的火线，也是菲律宾与中国船只多次发生对峙的地点。

法新社记者搭机前往这座设于中业岛的新指挥中心时，目击多艘中国海警船在附近水域巡逻，中方船只并对载有记者的飞机发出无线电警告。

尽管国际仲裁认定「毫无法律依据」，中国仍宣称拥有几乎整个南海的主权。

菲律宾海岸防卫队司令加文（Ronnie Gil Gavan）今天在「启用」仪式后向记者表示，中业岛现在将派驻一名准将级指挥官，并有一艘常驻船舰、更多应变艇以及人数不详的专家。

菲律宾海岸防卫队发言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）指出，偏远的南钥岛（Kota Island）与北子礁（Parola Island）分站也将升格为正式工作站。

中业岛目前约有400名菲律宾人居住，多为渔民及其家属，中国则指控这些居民是非法居留。

中国驻马尼拉大使馆今天未立即回应置评请求。

菲律宾上月表示，将对南沙群岛逾100个岛礁地物重新命名。中国随后指控马尼拉违反国际法，并威胁将采取措施以维护其领土主张。