菲律宾渔民捕获5艘水下无人潜航器 疑与中国有关

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（法新社马尼拉15日电） 菲律宾军方今天表示，菲律宾渔民发现5艘水下无人潜航器（underwater drone），可以搜集可能有助于进行「水下作战」的情资，并表示其中至少一艘已对中国发送信号。

菲律宾和中国在出现领土争议的南海对抗数月，此事于马尼拉准备本月稍晚与条约盟友美国展开大规模军事演习之际曝光。

菲律宾军事官员今天在简报中告诉记者，这些水下无人潜航器于2022年到2024年间，在「不仅对菲律宾国防和安全，也对国际海上航行具战略重要性」的地点发现。

菲律宾海军发言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）指出，相关资料搜集之举「超越航行的目的」，并表示有关情资可以被用于「水下作战」，以及在水下进行威胁侦测和武器测试。

崔尼代拒绝指明这些水下无人潜航器的来源，强调其中数艘带有中国标记，至少一艘已经对中国发送信号。他指出：「对（在其中一艘找到的）SIM卡进行鉴识，根据技术分析，这张卡片的最后联系对象在中国大陆。」

崔尼代表示，有3艘水下无人潜航器是在菲律宾吕宋岛北部海岸发现，其中两艘在台湾南方的巴林当海道（Balintang Channel）附近发现。

另外两艘分别在被视为「关键咽喉点」（critical chokepoint）的中部玛斯贝特岛（Masbate）和南部民答那峨岛（Mindanao）附近找到。

中国大使馆没有立即回应置评请求。

菲律宾今天另外宣布今年菲美肩并肩（Balikatan）联合军事演习将会首度展开「整合式防空暨飞弹防御」（Integrated Air and Missile Defense，IAMD）能力测试。

约出动1万名士兵的这项联合军演定21日至5月9日举行。

肩并肩演习菲方发言人洛希科（Michael Logico）说：「我们将演习当作预演。我们将会落实上一次肩并肩时规划于这次予以执行的一项计画。」