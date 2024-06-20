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菲律宾释出冲突影片 中国海警挥斧威胁菲方人员

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（法新社马尼拉19日电） 中国与菲律宾日前在南海战略性岛礁仁爱暗沙附近爆发冲突，马尼拉最新公布的戏剧性影片显示，中国海警人员对菲律宾海军船只挥舞刀斧和其他武器。

2艘菲律宾海军充气船17日前往仁爱暗沙（Second Thomas Shoal）执行补给任务时，遭到中国海警乘超过8艘汽艇一再冲撞，甚至登船夺走枪枝、导航设备和其他补给品。数名菲国海军人员因此受伤，其中1人失去右手拇指。

在菲律宾军方今晚公布的冲突最新影片中，可清楚看到一名中国海警站在一艘船的甲板上挥舞着斧头。

另一段影片显示，有一名中国海警用棍棒猛力重击菲律宾充气船，还有另一人用刀戳刺充气船。

菲律宾军方表示，挥舞斧头的中国海警「威胁要伤害」菲国海军人员，其他人也「明确威胁要伤害」菲国军人。

影片说明文字写道：「暴力冲突期间，中国海警还施放催泪瓦斯加剧混乱，同时持续鸣响警报以进一步干扰通讯。」

菲律宾海军人员在影片中穿戴褐色迷彩服、头盔和背心，没有携带武器。

菲律宾释出的冲突影片，与中国官方媒体今天公布的照片形成强烈对比，中方照片并未显示中国海警有挥舞武器。

北京坚称中国海警在冲突期间表现「专业克制」，并称没有对菲方人员「直接采取措施」。

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