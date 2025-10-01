菲律宾6.9浅层强震 夺26条性命另伤及147人

afp_tickers

2 分钟

（法新社宿雾1日电） 菲律宾灾难风险缩减暨管理委员会今天表示，昨晚深夜中部外海的规模6.9强震，死亡人数已攀至26人，另有147人受伤。

菲律宾灾难风险缩减暨管理委员会（National Disaster Risk Reduction and Management Council）最新通报指出，昨天深夜在宿雾岛（island of Cebu）附近发生的这起浅层地震，造成至少22栋建筑倒塌或受损。

美国地质调查所（USGS）表示，这起浅层地震发生在昨天晚间9时50分，震央在宿雾岛北部博哥市（Bogo）外海。博哥市人口约9万。

宿雾省救灾官员拉莫斯（Wilson Ramos）表示，天色过黑加上余震不断，影响了救援进度。

搜救行动持续整晚，尽管菲律宾火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）表示，当地已发生多达379次余震。

多条乡村道路也受损。

菲律宾全国电网公司（National Grid Corp）发布最新公告指出，地震导致电力输送中断，造成宿雾及周边中部岛屿大范围停电，但宿雾及其他4个主要中部岛屿的供电已在午夜过后陆续恢复。