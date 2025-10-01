The Swiss voice in the world since 1935

菲律宾6.9浅层强震　夺26条性命另伤及147人

afp_tickers
此内容发布于
2 分钟

（法新社宿雾1日电） 菲律宾灾难风险缩减暨管理委员会今天表示，昨晚深夜中部外海的规模6.9强震，死亡人数已攀至26人，另有147人受伤。

菲律宾灾难风险缩减暨管理委员会（National Disaster Risk Reduction and Management Council）最新通报指出，昨天深夜在宿雾岛（island of Cebu）附近发生的这起浅层地震，造成至少22栋建筑倒塌或受损。

美国地质调查所（USGS）表示，这起浅层地震发生在昨天晚间9时50分，震央在宿雾岛北部博哥市（Bogo）外海。博哥市人口约9万。

宿雾省救灾官员拉莫斯（Wilson Ramos）表示，天色过黑加上余震不断，影响了救援进度。

搜救行动持续整晚，尽管菲律宾火山暨地震研究所（Philippine Institute of Volcanology and Seismology）表示，当地已发生多达379次余震。

多条乡村道路也受损。

菲律宾全国电网公司（National Grid Corp）发布最新公告指出，地震导致电力输送中断，造成宿雾及周边中部岛屿大范围停电，但宿雾及其他4个主要中部岛屿的供电已在午夜过后陆续恢复。

阅读最长

讨论最多

相关内容

讨论
提问者： Benjamin von Wyl

您的国家能够抵御反民主势力吗？

自2024年以来，专制国家的数量再次超过民主国家。独裁政权正在积极采取行动，包括使用混合战争和宣传手段，以损害民主国家。

参与讨论
5
44 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Katy Romy

在您生活的国家使用电子身份吗？ 您认为这有哪些优势，或您对此有何担心？

瑞士将针对《电子身份联邦法》举行全民投票，许多人担心使用电子身份证，会暴露个人数据和个人隐私。社会在进步，科技在发展，我们是应该捍卫个人权益，还是应该与时俱进？

参与讨论
27
38 留言
查看讨论

相关内容

讨论
提问者： Dominique Soguel

基于近期发生的事件，遵守核协议，到底是风险更大，还是回报更多？

伊朗一直遵守《不扩散核武器条约》，却遭受多年的制裁，甚至遭到以色列的军事打击。与此同时，朝鲜则彻底无视所有规则，成功发展核武器，却几乎没有国家与之正面对抗。当遵守规则的国家落得更糟的局面，而违反规则者却能“得利避祸”，还有什么理由让任何一个国家愿意签署或信任核裁军协议？

参与讨论
4
13 留言
查看讨论
阅读最长

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团

瑞士资讯SWI swissinfo.ch隶属于瑞士广播电视集团